Какие кожные заболевания могут проявиться после перенесенного коронавируса

У нее отмечалось отслоение ногтей от ногтевого ложа, которое мы иногда наблюдаем при вирусе Коксаки (в России он реже встречается, к нам его привозят из Турции). Конечно, один случай не дает повода делать какие-то обширные заключения и переходить от частного к общему, но это к тому, что, вполне возможно, мы еще какие-то сюрпризы увидим