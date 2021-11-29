Какие кожные заболевания могут проявиться после перенесенного коронавируса

Какие кожные заболевания могут проявиться после перенесенного коронавирусаИ не только
Дерматолог вспоминает, что недавно ее посетила пациентка без ногтя на большом пальце. Женщина пожаловалась, что отслоение произошло одновременно с выпадением волос после перенесенного коронавируса.
У нее отмечалось отслоение ногтей от ногтевого ложа, которое мы иногда наблюдаем при вирусе Коксаки (в России он реже встречается, к нам его привозят из Турции). Конечно, один случай не дает повода делать какие-то обширные заключения и переходить от частного к общему, но это к тому, что, вполне возможно, мы еще какие-то сюрпризы увидим
По словам Галлямовой, на данный момент дерматологи выделяют несколько постковидных симптомов, среди них – крапивницы, дерматиты, устойчивость аллергических реакций к лечению, вновь появляющиеся аллергические реакции у людей, которые ранее не жаловались на подобные недуги, а также усиление симптоматики уже существующих хронических заболеваний.
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