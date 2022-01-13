Какие лекарства категорически нельзя принимать с алкоголем

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Какие лекарства категорически нельзя принимать с алкоголемПотому что исход может быть летальным
Владимир Роговский, фармаколог, старший научный сотрудник РНИМУ им. Н.И. Пирогова объяснил, почему алкоголь нельзя смешивать с лекарствами и уточнил некоторые из них.
По словам Роговского, нельзя заранее узнать эффект подобного смешивания, “либо лекарство станет хуже работать, либо, наоборот, эффект усилится”, – поясняет ученый.
В итоге может быстро накопиться токсичный метаболит. Ведь иногда именно метаболит (вещество, которое получается после работы фермента) обладает свойствами лекарства
Владимир Роговский
Старший научный сотрудник РНИМУ им. Н.И. Пирогова
По словам специалиста, с алкоголем особенно не стоит смешивать парацетамол, антибиотики и статины, это лекарства, которые нужны для снижения уровня холестерина. Роговский предупреждает, что порой даже разового приема может быть достаточно для летального исхода.
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Источник: Прайм