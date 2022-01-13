Какие лекарства категорически нельзя принимать с алкоголем

По словам специалиста, с алкоголем особенно не стоит смешивать парацетамол, антибиотики и статины, это лекарства, которые нужны для снижения уровня холестерина. Роговский предупреждает, что порой даже разового приема может быть достаточно для летального исхода.

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