Какие лекарства могут вызвать проблемы со слухом

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Какие лекарства могут вызвать проблемы со слухомБудьте аккуратны при их приёме
Оказалось, что ряд привычных для нас препаратов могут, внезапно, вызывать проблемы со слухом. Информацией о них поделился российский врач-кардиолог Александр Мясников.
По словам доктора, проблемы со слухом могут быть вызваны приёмом антибиотиков и мочегонных лекарств.
Также, если верить словам Мясникова, существует немало других медикаментов, которые могут вызывать шум в ушах. При этом данная проблема способна преследовать людей всю оставшуюся жизнь.
Вы принимали аспирин месяц, разжижая кровь, и после этого у вас возможен пожизненный шум в ушах.
Александр Мясников
Напомним, что ранее специалист также поделился заявил об опасности приёма таблеток от давления. Так, если у человека имеется атеросклероз, данный тип препаратов может привести к инсульту.