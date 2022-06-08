Какие лекарства могут вызвать проблемы со слухом

По словам доктора, проблемы со слухом могут быть вызваны приёмом антибиотиков и мочегонных лекарств.

Также, если верить словам Мясникова, существует немало других медикаментов, которые могут вызывать шум в ушах. При этом данная проблема способна преследовать людей всю оставшуюся жизнь.