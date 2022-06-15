Какие магазинные продукты больше всех напичканы антибиотиками

По словам эксперта, это молоко и молокопродукты, мясо и продукты из него, яйца, птица. При этом Чернышков отметил, что в других продуктах допустимый уровень превышен лишь в некоторых случаях.

Специалист привёл статистику. В 2021 году в молоке и молокопродуктах количество антибиотиков было обнаружено в 2,68% проб с превышением нормы в 0,14%, в мясе и мясной продукции — 1,92% с превышением — 0,09%, в птице и яйцах — 1,8% при превышении в 0,02%.

«Это молоко и молочные продукты, мясо и продукция из него, птица, яйца и продукты их переработки. В прочем продовольственном сырье и продуктах превышение допустимых уровней антибиотиков выявлено в единичных случаях», — подчеркнул эксперт.