Какие медицинские гаджеты россияне покупали чаще всего в 2023 году

Согласно исследованию Мегамаркет, с августа по декабрь россияне проявляют повышенный интерес к медицинским устройствам. За весь год средняя стоимость таких гаджетов оставалась практически неизменной и составляла 1990 рублей за устройство. Максимальные продажи пришлись на октябрь 2023 года.

Наиболее востребованным медицинским прибором были тонометры, которые составили 10% от общего числа продаж в этой категории. За ними следуют глюкометры и тест-полоски для них. Третье место заняли безртутные термометры, продажи которых значительно увеличились в сентябре и октябре.

Важным трендом этого сезона стала «Умная камера здоровья», которая позволяет врачам проводить дистанционные осмотры при онлайн-консультациях. Это не только облегчает доступ к медицинской помощи, но и снижает риск передачи инфекций, минимизируя посещения поликлиник и количество контактов.