Какие места на Луне выбрали российские и китайские учёные для совместной работы

Речь идёт о двух лунных кратерах — Амундсен и Малаперт, — которые расположены около Южного полюса Луны.

Как отмечается, Международная научная лунная станция — проект Китая и России, но к ней могут присоединиться и другие страны при условии равноправного сотрудничества. К 2035 году на Луне должна быть развёрнута обитаемая база.

Сообщается, что станция будет работать как при участии космонавтов, так и в автономном режиме. Её должны оснастить луноходами и специализированным прыгающим роботом.