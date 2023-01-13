Наука и технологии
17:53, 13 января 2023
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Какие места на Луне выбрали российские и китайские учёные для совместной работы

Тамрасположат лунную станцию

Российские и китайские учёные выбрали для совместной работы два кратера возле Южного полюса Луны. Китайские учёные-планетологи сообщили о нахождении перспективных мест для исследований и размещения Международной научной лунной станции, которая является совместным проектом Китая и России.

Какие места на Луне выбрали российские и китайские учёные для совместной работы

Фото: Timeanddate.com

Речь идёт о двух лунных кратерах — Амундсен и Малаперт, — которые расположены около Южного полюса Луны.

Как отмечается, Международная научная лунная станция — проект Китая и России, но к ней могут присоединиться и другие страны при условии равноправного сотрудничества. К 2035 году на Луне должна быть развёрнута обитаемая база.

Сообщается, что станция будет работать как при участии космонавтов, так и в автономном режиме. Её должны оснастить луноходами и специализированным прыгающим роботом.

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