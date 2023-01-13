Какие места на Луне выбрали российские и китайские учёные для совместной работы

Какие места на Луне выбрали российские и китайские учёные для совместной работыТамрасположат лунную станцию
Российские и китайские учёные выбрали для совместной работы два кратера возле Южного полюса Луны. Китайские учёные-планетологи сообщили о нахождении перспективных мест для исследований и размещения Международной научной лунной станции, которая является совместным проектом Китая и России.
Фото: Timeanddate.com
Речь идёт о двух лунных кратерах — Амундсен и Малаперт, — которые расположены около Южного полюса Луны.
Как отмечается, Международная научная лунная станция — проект Китая и России, но к ней могут присоединиться и другие страны при условии равноправного сотрудничества. К 2035 году на Луне должна быть развёрнута обитаемая база.
Сообщается, что станция будет работать как при участии космонавтов, так и в автономном режиме. Её должны оснастить луноходами и специализированным прыгающим роботом.