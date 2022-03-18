Какие мышцы нужно тренировать, чтобы долго жить

К физиологической стороне относится тот факт, что у людей с сильными руками более стабильное артериальное давление и ниже уровень сахара в крови. Касательно травм говорится о том, что «падения являются главной причиной смертей, вызванных травмами, в возрасте старше 65 лет».

Отмечается, что среди жителей США, входящих в эту возрастную категорию, за период 2009-2019 годов смертность из-за травм, связанных с падением, выросла на 30%. Те же пожилые люди, которые имеют сильные руки, лучше смягчают падение и могут предотвратить тяжёлую травму, а если рядом будет опора, — смогут крепко за неё ухватиться.

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