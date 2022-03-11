Какие напитки помогают снизить вес

Как отметила врач Харлоу, для похудения нужно употреблять смузи. Этот напиток может заменить и собственно питьё, и приём пищи. Бест порекомендовала отказаться от напитков с пометкой «диетические», так как в них много искусственных подсластителей, вредных для кишечника. Их употребление может привести к чрезмерному газообразованию и навредить микрофлоре кишечника.

Также специалисты порекомендовали пить зелёный чай за его ускорение метаболизма. К тому же эксперты посоветовали пить больше воды, а индивидуальную норму рассчитывать так: 30 миллилитров воды на один килограмм массы тела.

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