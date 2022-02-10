Какие напитки помогут сжечь жир на животе

При этом специалист отметила, что такие напитки в целом помогают сократить их потребление. Также к полезным жидкостям диетолог отнесла несладкий чай, кофе и диетическую газировку.

Отметим, что специалисты также рекомендуют пить протеиновые коктейли на основе сывороточного белка. С его помощью можно получить достаточно долгое чувство сытости. Вместе с тем протеиновые коктейли успешно уберегают мышечную массу при похудении.