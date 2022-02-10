Какие напитки помогут сжечь жир на животе

Наука и технологии
Вчера в 23:21
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Какие напитки помогут сжечь жир на животеПрисмотритесь к ним, если задумались о похудении
Врач-диетолог Сьюзан Боуерман поделилась информацией, какие напитки могут помочь в избавлении от жира на животе.
По словам эксперта, сладкие напитки никак не помогают в этом. Вместо них человеку, желающему похудеть, стоит обратить своё внимание на жидкости с нулевой калорийностью.
Чтобы сжечь жир на животе, вам нужно заменить подслащенные напитки низкокалорийными или «нулевыми», такими как вода.
Сьюзан Боуерман
При этом специалист отметила, что такие напитки в целом помогают сократить их потребление. Также к полезным жидкостям диетолог отнесла несладкий чай, кофе и диетическую газировку.
Отметим, что специалисты также рекомендуют пить протеиновые коктейли на основе сывороточного белка. С его помощью можно получить достаточно долгое чувство сытости. Вместе с тем протеиновые коктейли успешно уберегают мышечную массу при похудении.
Источник: Eat This, Not That!