Какие неврологические отклонения могут возникнуть после COVID-19

Супонева отметила, что у 80% людей, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме, возникают неврологические отклонения. Таким образом можно сказать, что средне-тяжелая или тяжелая форма коронавируса увеличивает вероятность развития неврологических проблем.

В список последствий COVID-19 отнесли изменение вкуса или обоняния, синдром постоянной усталости, боли в голове, энцефалопатия. Причем последняя может проявляться вместе с проблемами с памятью и прострацией. Помимо прочего перенесший коронавирус человек может столкнуться и с инсультом.

Риск развития вышеназванных состояний усугубляется и другими факторами. К примеру, из-за COVID-19 может возникнуть тромбоз, из-за которого страдают органы нервной системы.

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