Какие новинки стоит ждать от Honor на презентации 12 июля

В центре внимания окажется новейший складной смартфона — Honor Magic V2. Однако компания также обнародовала информацию о других устройствах, которые будут представлены на этой презентации.

Одно из них — планшет Honor MagicPad 13, оснащённый 13-дюймовым дисплеем с тонкими рамками. Этот планшет будет поставляться с клавиатурой и стилусом, что делает его многофункциональным устройством.

Кроме того, Honor представит свои новые смарт-часы — Honor Watch 4. Эти часы получат поддержку eSIM, что позволит пользователям совершать звонки и выполнять задачи прямо с часов. Honor Watch 4 обладает интересным дизайном и долгим временем автономной работы.

Ну и напоследок, компания анонсирует свой новый телевизор — Smart TV 5. Детали о нём пока остаются загадкой, но известно, что он будет иметь большой размер и «элегантный дизайн».