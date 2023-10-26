Какие новшества принесёт 6G-интернет, усиленный искусственным интеллектом

Эксперты предвидят «слияние коммуникаций и вычислений», а также создание «гиперсвязанного мира цифровых и физических переживаний». С 6G тема умных вещей станет ещё более актуальной.

Технологические компании уже планируют 6G, несмотря на то, что 5G так и не получил глобального внедрения. Новое поколение мобильных сетей обещает низкую задержку данных, безопасность, надёжность и способность обрабатывать огромные объёмы данных в реальном времени.

В числе новых возможностей — смешанная реальность, голографические и мультисенсорные коммуникации, интерактивные 3D виртуальные цифровые люди, роботы и автоматизированное вождение.

Внедрение же технологии ожидается к 2030 году. При этом ИИ-оптимизация делает её более прорывной, чем 5G.