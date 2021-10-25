Какие органы коронавирус поражает чаще всего

Несложно догадаться, какой орган является наиболее частой “мишенью” COVID-19. Речь, конечно же, о легких. Дело в том, что в этом органе расположено большое количество рецепторов, на которых и размножается вирус.

Также коронавирус поражает кишечник. Причем из-за того, что вирус вредит работе этого органа, а также его микробиоте, слабеет и иммунитет, который важен для выздоровления. В список органов, которые часто поражаются коронавирусом, вошла и печень.

Помимо прочего уязвимой оказалась и иммунологическая память.

“Есть данные, что он работает так же, как корь, которая стирает около 20-30 процентов нашего иммунитета. Поэтому после коронавирусной инфекции человек начинает часто болеть, цепляет новые инфекции, обостряются герпетические заболевания, которые у нас сидели в скрытой форме”, — заявил Тимаков.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.