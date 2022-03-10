Какие органы нужно проверить, если вы внезапно просыпаетесь по ночам

По словам эксперта, если наблюдаются такие состояния, необходимо проверить поджелудочную железу, печень, надпочечники и пройти тест на толерантность к углеводам — сахарную кривую. Как отметила Прудникова, внезапные пробуждения говорят о проблемах с эндокринной системой.

Она подчеркнула, что трудности со сном свидетельствуют о забросе в кровь адреналина. «Если человек ложится спать ночью, но ворочается, не может заснуть и очень хочет есть, то это говорит о том, что у него активно выбрасывается адреналин в кровь. Это может быть даже субклиническая надпочечниковая дисфункция. Ночью человек должен спать. Вскакивать с кровати человек не должен ни по какой нужде», — объяснила эксперт.

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