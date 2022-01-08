Какие органы поражает коронавирус при бессимптомном течении

Как сообщили исследователи, бессимптомная форма коронавируса оказывает негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, при ней может сократиться объём лёгких, повышается сопротивление дыхательных путей, риск тромбообразования, может нарушиться функциональность почек.

По этой причине важно не обращать внимания на «лёгкость» омикрон-штамма, а относиться к нему как серьёзному и опасному заболеванию.