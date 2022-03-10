Какие ошибки допускают россияне при ревакцинации от коронавируса

Специалист рассказал, что в интернете можно найти массу опасных советов, согласно которым за несколько дней до вакцинации или ревакцинации необходимо принимать кроверазжижающие препараты. Но на самом деле это опасно, и делать этого ни в коем случае нельзя.

Врач отметил, что такие препараты — хорошая схема в руках врача, который их выписывает, но у них масса побочных эффектов.

Водовозов подчеркнул, что никакой специальной подготовки перед вакцинацией или ревакцинацией проводить не нужно. Стоит исключить употребление алкоголя, потому что он несёт сильный удар по иммунитету. Кроме этого, перед прививкой врач посоветовал хорошо выспаться.

Также эксперт отметил, что после прививки многие пациенты боятся принимать различные препараты, чтобы вакцина продолжала оставаться эффективной. Но это тоже не имеет ничего общего с реальностью.

«Бывает, что человек, например, склонен к аллергическим реакциям, у него чешется или отекло место укола, но он думает, что если выпьет антигистаминный препарат, то вакцина не сработает. Это не так. То же самое касается жаропонижающих средств — они не влияют на эффективность вакцины, поэтому можно не бояться их принимать, если у вас есть нежелательные явления», — резюмировал специалист.

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