Какие овощи повышают риск развития рака

Оказалось, что консервированные овощи, не содержащие в своём составе крахмала, обладают такой неприятной особенностью. Связано это с содержанием в них большого количества соли и кислоты.

Учёные выяснили, что высокое содержание соли меняет вязкость слизи, которая защищает стенки желудка. Более того, такая среда усиливает выработку соединений, содержащих нитрозогруппу. По итогу чрезмерное употребление соли способно привести к первичному повреждению клеток, а как следствие — к раку.

Напомним, что ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев раскрыл секрет неявного признака рака крови. Таким маркером эксперт назвал высокий уровень СОЭ (скорости оседания эритроцитов). Но при условии, что человек не болен ОРВИ и прочих воспалительных процессов.