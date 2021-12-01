Какие овощи снижают риск инсульта на 24%

Об этом, ссылаясь на слова врача-диетолога, сообщило издание «Медик форум». Эксперт обратила внимание на то, что с инсультом сталкиваются миллионы людей каждый год. В то же время, смертей от данного состояния становится все меньше.

Уменьшать вероятность инсульта стоит с помощью мер для улучшения состояния сердечно-сосудистой системы. Также помочь в этом может и определенная диета. По словам врача, снизить риск инсульта как минимум на 24% можно с помощью батата и обычного картофеля. Для поддержания здоровья кровяного давления можно употреблять богатые калием продукты, к примеру картофель, бананы, помидоры, чернослив, дыня или соевые бобы.

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