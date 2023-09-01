Какие пароли россияне чаще всего ставят на смартфоны

Многие россияне используют простые пароли для своих телефонов. Например, каждый десятый пользователь выбирает пароль 1234. Другие популярные комбинации включают 1111, 0000, 1212 и другие. Это стало известно благодаря исследованию, проведённому специалистами из Института кибербезопасности и цифровых технологий, РТУ МИРЭА.

Проблема в том, что такие простые пароли делают устройства уязвимыми. Например, с помощью этих комбинаций можно взломать 22% смартфонов. Пароль «1234» даёт доступ к более чем 10% устройств в России. Одна из опасностей четырёхзначных паролей заключается в их ограниченном числе вариантов — всего 10 000. В сравнении, шестизначные пароли предоставляют один миллион возможных комбинаций.

Исследователи также указали на небезопасность графических паролей, где пользователь должен провести линии через несколько точек. Эти пароли легче подсматривать. Эксперимент показал, что треть участников смогла запомнить и воспроизвести графический пароль с расстояния полутора метров. Цифровой пароль был подглядан и запомнен только каждым десятым. Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж подчеркнул, что важно повышать цифровую грамотность пользователей, особенно детей и пожилых людей, чтобы обеспечить безопасность персональных данных и средств.