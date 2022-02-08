Какие пиратские сайты исчезнут из российских поисковиков в ближайшее время

Сообщается, что свежая мера обойдёт легальные платформы. К таковым относятся сайты органов власти, СМИ, соцсети, видеосервисы, включённые в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора и т.д. Если материалы, нарушающие авторское право, найдут на них, то они смогут представлять свои интересы в суде.

По подсчётам экспертов, запрет коснётся около 20% доменов. К таковым относятся Lostfilm, Kinogo и т.д. Причём в своё время им удавалось «выживать» за счёт регулярного создания и использования новых доменных имён.

В числе подписавших новый момерандум IT-компаний отметились Яндекс и VK.