Какие пиратские сайты исчезнут из российских поисковиков в ближайшее время

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Какие пиратские сайты исчезнут из российских поисковиков в ближайшее времяИ кто подписался под соответствующим документом
Как стало известно, целый ряд российских IT-компаний подписали свежую версию меморандума об удалении из поисковой выдачи пиратских доменов. На этот раз он коснётся и тех, у кого больше 100 ссылок на незаконные копии фильмов и сериалов.
Сообщается, что свежая мера обойдёт легальные платформы. К таковым относятся сайты органов власти, СМИ, соцсети, видеосервисы, включённые в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора и т.д. Если материалы, нарушающие авторское право, найдут на них, то они смогут представлять свои интересы в суде.
По подсчётам экспертов, запрет коснётся около 20% доменов. К таковым относятся Lostfilm, Kinogo и т.д. Причём в своё время им удавалось «выживать» за счёт регулярного создания и использования новых доменных имён.
В числе подписавших новый момерандум IT-компаний отметились Яндекс и VK.
Источник: Ведомости