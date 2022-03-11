Какие полезные для здоровья чипсы стоит есть вместо вредных картофельных

По словам специалиста, альтернативой картофельным могут быть чипсы из яблок или нори — съедобных видов красных водорослей рода Порфира, которые используются для суши. Этот вариант полезнее чипсов из картошки. К тому же в листах нори много йода, что полезно для людей с нехваткой этого элемента в организме.

Шишова рассказала, что картофельные чипсы популярны из-за усилителей вкуса и избытка соли. Поэтому лучше вместо них предпочесть хлебцы и снеки с разными вкусами.

Специалист предостерегла от увлечения этими блюдами тоже из-за большого количества соли. Но они не так вредны, как картофельные чипсы.

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