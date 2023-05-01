Какие популярные продукты оказались вредны для печени

Специалист рекомендует избегать обработанных и жареных продуктов, сладостей, печенья, газированных напитков и фруктовых соков. Южнова объяснила, что эти продукты способствуют накоплению жира в печени, что может негативно сказаться на её работе.

Кроме того, Южнова предупредила о вреде продуктов с высоким содержанием соли, т.к. они могут увеличить риск развития неалкогольной жировой болезни печени.

Важность заботы о здоровье печени подчеркивается и другими специалистами. Так, диетолог Лариса Фаерман рассказала о том, как правильно мыть овощи и фрукты, чтобы избавить их от пестицидов и воска.

Если вы покупаете не органические, а обычные продукты, то перед употреблением их следует обработать. Для этого достаточно замочить их на 10-15 минут в тёплой воде с уксусом или специальным средством для мытья фруктов и овощей.