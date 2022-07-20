Какие последствия для психики могут быть, если переболеть оспой обезьян

Специалисты проследили связь между перенесённой обезьяньей оспой и развитием неврологических и психиатрических симптомов. Среди них миалгия — воспаление мышц, утомляемость, судороги, головная боль, спутанность сознания и энцефалит. Также были обнаружены изменённое зрение, головокружение, светобоязнь и психиатрические симптомы — тревога и депрессия.

«Имеются предварительные данные о ряде неврологических и психиатрических проявлений оспы обезьян, начиная от часто встречающихся и неспецифических неврологических симптомов (миалгия и головная боль) и заканчивая более редкими, но более тяжёлыми неврологическими осложнениями, такими как энцефалит и судороги», — объяснили учёные.

Это исследование прокомментировал старший научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. По словам эксперта, при любой инфекции из-за воспаления и температуры запускается процесс разрушения тканей.

«Оно всегда связано с неврологическими изменениями. Все мы знаем, что при большой температуре человек даже мыслит по-другому. Чем тяжелее инфекция, тем тяжелее и эти эффекты, даже если не было прямого влияния на ЦНС», — объяснил Болков.

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