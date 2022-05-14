Наука и технологии
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Какие последствия могут быть для Илона Маска из-за отказа покупать Twitter

Может заплатить огромную неустойку
После заявления Илона Маска о том, что он приостанавливает процесс покупки Twitter, многие инвесторы начали беспокоиться. Соцсеть стала дешевле на 9$ млрд по сравнению с первоначальной суммой, озвученной Маском.
Какие последствия могут быть для Илона Маска из-за отказа покупать Twitter

По законам США подобная сделка может быть приостановлена только в случае внешних факторов, влияющих на изначальные условия. В частности, это могут быть выявленные подлоги в данных одной из сторон сделки либо претензии государственных органов. Поскольку причина, которую называет Маск, — удешевление акций Twitter, то на сделку это влиять не может. При этом сторона, которая сделку приостановила, обязана выплатить $1 млрд неустойки.

Но аналитики говорят, что предприниматель не сможет отделаться только этой суммой. Ему предъявят ущерб от разрыва сделки. Единственным оправданием могут быть убытки компании Tesla, если цена акций, которыми Маск обеспечивает финансирование сделки, поползёт вниз.

Впрочем, Илон Маск не отказывается от сделки и заявил, что готов купить Twitter, как и раньше.

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