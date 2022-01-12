Какие последствия могут быть у инсульта

По словам врача-терапевта Алексея Жито, человек, перенесший значительный инсульт может ослепнуть, могут начаться нарушения мимики, частичная или полная потеря подвижности конечностей. Специалист отметил, что главным образом страдают мышцы.

Он также добавил, что могут происходить микроинсульты, которые можно не заметить. При таких состояниях не происходит выпадения функции, потому что поражается незначительный участок мозга.

Врач-реаниматолог, анестезиолог Геннадий Мышков отметил, что инсульт может произойти в любом возрасте. И если предрасположенность к нему можно определить, то спрогнозировать, когда он произойдёт, невозможно. По словам врача, все люди, перенесшие инсульт, нуждаются в постоянном наблюдении специалистов и консервативном лечении. Такие пациенты получают вторую группу инвалидности.

«Двигательно-моторная, фразеологическая функции могут немножечко отставать от функций, которые были до получения такой травмы, как ишемический, геморрагический инсульт, но человек может себя достаточно хорошо обслуживать, заниматься трудовой деятельностью. Но, конечно, даже при банальном инсульте с незначительной потерей чувствительности все пациенты получают вторую группу инвалидности. Это очень грозное заболевание, которое требует серьёзного отношения», — подчеркнул Мышков.