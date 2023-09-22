Какие приложения для путешествий выбрали россияне после ухода Booking

После того, как Booking.com ушёл с российского рынка, «Яндекс.Путешествия» и Ostrovok стали главными игроками в сфере онлайн-бронирования отелей. Однако, несмотря на это, доля онлайн-агрегаторов в этой отрасли растёт медленнее, чем ожидалось. Путешественники часто предпочитают бронировать номера непосредственно у отелей, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Сервисы бронирования отелей постепенно восстанавливаются после ухода Booking.com в марте 2022 года. На данный момент лидерами российского рынка являются «Яндекс.Путешествия» и Ostrovok.ru. Однако около половины отелей предпочитают продавать номера напрямую, и доля агрегаторов растёт не так быстро, как ожидалось.

Не смотря на успехи «Яндекс.Путешествия» и Ostrovok, они сталкиваются с конкуренцией. По статистике, наибольшее количество бронирований в прошлом году было сделано не через них, а через порталы «Авито.ру» и «Суточно.ру». Сейчас все онлайн-агрегаторы составляют около 40% рынка онлайн-бронирования, в то время как Booking.com контролировал не менее 70%.

Тем не менее, «Яндекс.Путешествия» успешно увеличивают свою долю рынка, обогнав Ostrovok, и стали лидерами с долей в 15%. Также в топ-5 попали Acase.ru (4,4%), Bronevik.com (4,4%) и Zabroniryi.ru (3,9%). Данные показывают, что число отелей, предлагающих онлайн-бронирование через агрегаторы, продолжает расти, особенно среди кемпингов и глэмпингов, а также в регионах, таких как Республика Алтай, Дагестан и Чувашия.