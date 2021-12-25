Какие привычки повышают риск заболевания коронавирусом

По словам эксперта, вирусы проникают в организм из-за слабых слизистых оболочек, из которых наш организм состоит. К деградации слизистых приводят хронический стресс, недостаток сна, переедание и курение.

Из-за неправильного питания возникает изжога. Когда кислота постоянно обжигает слизистую, она становится атрофичной и сухой. Тогда вирусы легко проникают через неё в клетки. К изжоге может привести не только переедание, но и неправильный питьевой режим, когда человек мало пьёт. Такие люди чаще болеют вирусными заболеваниями.

В бытовом отношении важно мыть руки после возвращения домой, особенно перед едой. Коронавирус очень быстро передаётся через грязные руки. Также врач отметил, что в жилом помещении не должно быть чрезмерно сухо, жильё должно постоянно проветриваться и должна проводиться влажная уборка, потому что тогда с человека слетает очень много частиц, которые способны оказывать отрицательное воздействие на организм.

«Наш организм защищён не только кожей, но и слизистыми оболочками. Качество слизистых во многом определяет устойчивость к вирусным заболеваниям. Если слизистая нормальная, влажная, толстая, она вырабатывает достаточное количество защитных веществ, от которых вирус может инактивироваться. Если человек курит, то слизистая раздражается, воспаляется, становится тонкой, через неё вирус гораздо быстрее проникает в организм», — подчеркнул Алексей Хухрев.