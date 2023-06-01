Какие привычки снизят риск развития слабоумия

У пациентов с деменцией наблюдается снижение когнитивных способностей, координации и способности воспринимать речь, а также проявляются перепады настроения, тремор рук, проблемы с памятью и нелогичное мышление.

Врач посоветовал заниматься кардиотренировками, упражнениями на мелкую моторику, а также активно использовать мозг: читать, решать головоломки и изучать новое.

Важным фактором является также социальная активность и общение. Для поддержания общего здоровья рекомендуется следить за хроническими заболеваниями, особенно атеросклерозом и гипертонией, контролировать уровень сахара, холестерина и кровяное давление.

Не мене важным специалист назвал и приверженность средиземноморской диете, при которой употребляется меньше мяса и молока, но больше растительной пищи и рыбы.