Какие проблемы в туалете вызывает омикрон-штамм COVID-19

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Какие проблемы в туалете вызывает омикрон-штамм COVID-19И как распознать болезнь на ранней стадии
В сети появился свежий материал от экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В нём они предупредили людей о двух симптомах, которые могут проявляться у ряда больных при посещении туалета после заражения омикрон-штаммом COVID-19.
По словам специалистов, пациенты, столкнувшиеся с новой мутацией коронавируса, жалуются на диарею или рвоту. Из-за этого они вынуждены очень часто пользоваться туалетом.
В числе прочих симптомов также были перечислены одышка, затруднение дыхания, утомляемость, боли в мышцах или теле, головная боль, боль в горле, заложенность носа или насморк. Именно они могут быть использованы в качестве «сигналов» для распознавания COVID-19 на ранних этапах.
Отметим, что по данным ВОЗ, люди, переболевшие другим штаммом коронавируса, не защищены от омикрона. А потому им также стоит соблюдать все необходимые меры безопасности.
Источник: МедикФорум