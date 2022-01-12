Какие проблемы в туалете вызывает омикрон-штамм COVID-19

По словам специалистов, пациенты, столкнувшиеся с новой мутацией коронавируса, жалуются на диарею или рвоту. Из-за этого они вынуждены очень часто пользоваться туалетом.

В числе прочих симптомов также были перечислены одышка, затруднение дыхания, утомляемость, боли в мышцах или теле, головная боль, боль в горле, заложенность носа или насморк. Именно они могут быть использованы в качестве «сигналов» для распознавания COVID-19 на ранних этапах.

Отметим, что по данным ВОЗ, люди, переболевшие другим штаммом коронавируса, не защищены от омикрона. А потому им также стоит соблюдать все необходимые меры безопасности.