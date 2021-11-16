Какие продукты дают слишком большую нагрузку на пищеварение

Какие продукты дают слишком большую нагрузку на пищеварениеНо не все так просто
Открывает наш список – кофе. Провоцирует усталость не сам напиток, а скорее его количество. Пить одну-две чашки кофе в день считается нормой, в этом случае напиток бодрит. Однако, если человек начинает пить больше, то вместо прилива энергии он может почувствовать усталость. Все из-за кофеина, к которому у человека может появится привыкание.
По словам Чехониной, такое же состояние могут вызвать продукты с высоким содержанием сахара. Она посоветовала любителям сладкого обратить внимание на темный шоколад, в котором содержание сахара намного меньше. Фруктовые соки и газировки тоже относятся к нашему списку. Она посоветовала заменить их овощными соками.
Сильную нагрузку на пищеварение и как следствие усталость дает фастфуд, богатый углеводами. Организм кидает все свои силы на переваривание тяжелой высококалорийной пищи.
Кратковременная вкусовая радость потом влечет за собой длительное ощущение усталости, от которого можно избавиться, только хорошенько выспавшись
Но при этом, важно не отказываться от жиров и сахара насовсем, так как их дефицит также приведет к усталости.