Какие продукты дают слишком большую нагрузку на пищеварение

​​Открывает наш список – кофе. Провоцирует усталость не сам напиток, а скорее его количество. Пить одну-две чашки кофе в день считается нормой, в этом случае напиток бодрит. Однако, если человек начинает пить больше, то вместо прилива энергии он может почувствовать усталость. Все из-за кофеина, к которому у человека может появится привыкание.



По словам Чехониной, такое же состояние могут вызвать продукты с высоким содержанием сахара. Она посоветовала любителям сладкого обратить внимание на темный шоколад, в котором содержание сахара намного меньше. Фруктовые соки и газировки тоже относятся к нашему списку. Она посоветовала заменить их овощными соками.



Сильную нагрузку на пищеварение и как следствие усталость дает фастфуд, богатый углеводами. Организм кидает все свои силы на переваривание тяжелой высококалорийной пищи.