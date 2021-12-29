Какие продукты достаточно укрепляют кости людей с лишним весом

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Какие продукты достаточно укрепляют кости людей с лишним весомСамое удивительное, что это не было никаким секретом и ранее
Группа учёных из США выяснили, какие именно продукты способны поддерживать на достаточно высоком уровне здоровье костей у человека, страдающего от лишнего веса.
По словам специалистов, ежедневное употребление растительной пищи, богатой витаминами и минералами, укрепляет кости и суставы. А это значит что люди, столкнувшиеся с ожирением, при подобной диете остаются более здоровыми.
Так, в рамках эксперимента добровольцев кормили 270 г овощей на еженедельной основе. Это привело к тому, что их состояние значительно улучшилось в самые короткие сроки. Именно полученные таким образом данные привели учёных к выводу, что фрукты и овощи с высоким содержанием витаминов и минералов способствуют не только укреплению иммунитета, но и помогают сохранить прочность и здоровье костей.
Источник: Planet Today