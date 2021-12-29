Какие продукты достаточно укрепляют кости людей с лишним весом

По словам специалистов, ежедневное употребление растительной пищи, богатой витаминами и минералами, укрепляет кости и суставы. А это значит что люди, столкнувшиеся с ожирением, при подобной диете остаются более здоровыми.

Так, в рамках эксперимента добровольцев кормили 270 г овощей на еженедельной основе. Это привело к тому, что их состояние значительно улучшилось в самые короткие сроки. Именно полученные таким образом данные привели учёных к выводу, что фрукты и овощи с высоким содержанием витаминов и минералов способствуют не только укреплению иммунитета, но и помогают сохранить прочность и здоровье костей.