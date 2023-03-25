Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке

Речь идёт о грудном молоке, рисе, сыром мясе птицы и полуфабрикатах из мяса. Проблема в том, что в таких печах микроволны распределяются неравномерно, поэтому часть бактерий, особенно если это высокорезистентные патогены, не погибают, что представляет опасность для здоровья.

Также в мясных полуфабрикатах при нагревании выделяется окисленный холестерин, поскольку для сохранности в эти продукты добавлены консерванты. Опасность окисленного холестерина — в провоцировании ишемии сердца.

Рис нельзя нагревать в микроволновке из-за содержания в крупе устойчивой бактерии Bacillus cereus, которая на повышение температуры реагирует выделением токсичных спор, что может привести к пищевому отравлению, в силу плохой обработки из-за неравномерного распределения волн.

На сыром месяце птицы, особенно курицы, могут остаться сальмонеллы, представляющие серьёзную опасность для здоровья. В доказательство учёные привели результаты исследования, в ходе которого из 30 участников, готовивших куриное филе в микроволновке, 10 человек заболели. Из 20 тех, кто жарил филе на сковороде, все остались здоровыми.

Грудное молоко нельзя нагревать в микроволновке, потому что разрушаются белки и аминокислоты, страдает полезная для детского организма микрофлора, весьма чувствительная к перепаду температур.

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