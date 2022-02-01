Какие продукты нужно есть для здоровья поджелудочной железы

По словам эксперта, чтобы снизить нагрузку на поджелудочную, лучше ограничить употребление колбас, субпродуктов, напитков с содержанием сахара, продуктов, жаренных в большом количестве масла.

Для нормальной работы поджелудочной железы следует отдать предпочтение куриному филе, натуральным йогуртам и нежирному молоку, бобовым, овощам, цельнозерновым продуктам, ягодам. Для поддержания здоровья одного из важнейших органов, нужно добавить в рацион продукты с содержанием антиоксидантов: морковь, синие и фиолетовые ягоды, тёмные листовые овощи.

Если пищу не жарить, а готовить на пару, запекать или отваривать, это снижает нагрузку на орган при переваривании.

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