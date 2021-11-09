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Какие продукты нужно есть при выпадении волос

А также из-за чего это чаще всего происходит
Врач-нутрициолог Ольга Ковиненко дала россиянам советы, которые помогут сохранить волосы на голове.
Какие продукты нужно есть при выпадении волос

По словам специалиста, зачастую обильное выпадение волос происходит как следствие железодефицитной анемии. Она может быть обусловлена хроническими болезнями, а также проблемами с желудочно-кишечным трактом. Врач, при возникновении подозрений на анемию, посоветовала проверить состояние витаминов B12 и B9, ферритина, гемоглобина, трансферрина, сывороточного железа и общего белка.

Следует обратить внимание и на состояние цинка и витамина D”, — отметила врач.

Для того, чтобы остановить волосопад, специалист порекомендовала соблюдать режим сна и отдыха, а также употреблять достаточное количество воды. Что касается продуктов, способных положительно повлиять на это состояние, к ним относят клетчатку и продукты с гемовым железом, Омега-3, цинком и йодом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: РИА Новости
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