Какие продукты нужно есть при выпадении волос

По словам специалиста, зачастую обильное выпадение волос происходит как следствие железодефицитной анемии. Она может быть обусловлена хроническими болезнями, а также проблемами с желудочно-кишечным трактом. Врач, при возникновении подозрений на анемию, посоветовала проверить состояние витаминов B12 и B9, ферритина, гемоглобина, трансферрина, сывороточного железа и общего белка.

“Следует обратить внимание и на состояние цинка и витамина D”, — отметила врач.

Для того, чтобы остановить волосопад, специалист порекомендовала соблюдать режим сна и отдыха, а также употреблять достаточное количество воды. Что касается продуктов, способных положительно повлиять на это состояние, к ним относят клетчатку и продукты с гемовым железом, Омега-3, цинком и йодом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.