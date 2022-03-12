Какие продукты опаснее для поджелудочной железы, чем алкоголь

Об этом эксперт рассказал, когда объяснял, с чего начинается рак поджелудочной. По словам Егиева, у рака поджелудочной железы есть два страшных свойства. Первое — эту болезнь крайне трудно диагностировать на ранних стадиях и очень сложно лечить. Второе — наследственность, это важно учитывать людям, у которых в семье были родственники с этим заболеванием.

При этом врач сказал, что есть ещё одно свойство: рак поджелучдной может быть вызван неправильным питанием. О вреде алкоголя для этого органа известно давно. Но ещё более коварными являются газировка и продукты с содержанием сахара, особенно выпечка.

Их опасность в том, что эти продукты потребляют ежедневно и сверх нормы.

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