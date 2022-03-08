Какие продукты особо опасны для заболевших коронавирусом

Как отметила врач, необходимо помнить о том, что во время болезни вредны алкоголь и газированные напитки. От них действие выписанных врачом препаратов может направиться в худшую сторону. к тому же часть алкоголя выводится через лёгкие, от чего они становятся ещё более уязвимыми на фоне болезни.

Также эксперт порекомендовала отказаться от таких продуктов, как жареная картошка, солёная рыба, мясо. В результате их употребления нарушается водно-солевой баланс. А избыток жира дополнительно нагружает печень и поджелудочную железу.

Кроме того, Маханькова, подчеркнула, что нельзя в период болезни употреблять консервированные овощи, потому что в них слишком много соли и уксуса. Их употребление может привести к неприятным и неожиданным последствиям.

А чтобы избежать осложнений, специалист посоветовала осторожно относиться к продуктам с содержанием глютена, молоку и квашеной капусте.

Вместе со всеми советами Маханькова порекомендовала пить побольше воды и принимать витамин D. Это поможет ускорить процесс выздоровления.

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