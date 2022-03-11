Какие продукты помогают меньше нервничать

По её словам, тревожность снижают продукты, богатые магнием, — ягоды, орехи и овощи. Магий содержится и в белом мясе, индейке, курице и кролике.

Также врач отметила, что для нервной системы полезны продукты с содержанием витамина С. Это могут быть тыква и морковь. И вообще, по словам Мойсенко, для успокоения можно добавить в рацион продукты ярких цветов.

«Продукты, которые содержат магний, — это дыня, овощи, орехи. Если у нас будет одна горсточка орехов в день — это хорошо, если у нас будет 500 граммов овощной клетчатки — это хорошо, если у нас будут какие-то успокоительные травы — мелиса, ромашка, корень валерьяны — это хорошо», — рассказала врач.

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