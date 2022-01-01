Какие продукты помогают при головной боли

По словам эксперта, это особенно важно после новогоднего застолья, когда от обезвоживания, вызванного изрядным употреблением алкоголя, может болеть голова. Для этого нужно выпить как минимум пару стаканов негазированной воды.

Врач также отметила, что головная боль может быть вызвана недостатком калия и магния. Для их восполнения она посоветовала съесть запечённый в кожуре картофель, богатый этими минералами.

Обязательной составляющей для избавления от головной боли при похмелье Денисенко назвала жирную рыбу, в которой содержатся Омега-3 жирные кислоты, обладающие противовоспалительными свойствами.

При этом врач отметила, что подобная диета может помочь именно при головной боли на фоне похмелья, но не в случае, если голова болит из-за внутричерепного давления.

«Конечно, вряд ли пара порций таких "таблеток" смогут полностью избавить вас от головной боли, но облегчить состояние они точно способны», — подчеркнула эксперт.

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