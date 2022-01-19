Какие продукты помогут сохранить здоровье после 60 лет

По словам врача, в таком возрасте в организме начинаются определённые изменения, снижается скорость обмена веществ и физические нагрузки. В связи с этим необходимо изменить повседневный рацион.

Зиннатуллин назвал три продукта, с помощью которых люди старше 60 смогут чувствовать себя нормально. Это яйца всмятку — двух-трёх яиц в неделю будет достаточно. Кисломолочные продукты, в первую очередь кефир. А чтобы регулярно получать полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, необходимо каждую неделю употреблять 0,3-0,4 кг жирной морской рыбы в консервированном или запечённом виде.

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