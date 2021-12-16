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Какие продукты помогут справиться с зимней депрессией

И не только
Врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова рассказала, какие продукты нужно есть, чтобы справиться с хандрой, которая обостряется в периоды сокращения светового дня.
Какие продукты помогут справиться с зимней депрессией

Белоусова назвала продукты оранжевого цвета средством борьбы с депрессией и отметила, что осень и зима являются идеальным временем для употребления хурмы. Она оказывает благотворное влияние на организм человека при депрессивном состоянии духа.

Если желтый считается цветом тревоги, поэтому желтые яблоки нежелательны, то оранжевые плоды, например, морковь или тыква, действительно помогают избавиться от депрессии, помогают добавить нам радости

Врач-диетолог, нутрициолог
Анна Белоусова

Кроме того, хурма содержит в себе огромное количество бета-каротина, предшественника витамина А. Он необходим организму в начале зимы. Его невозможно накопить в избытке, поэтому продукты с его содержанием нужно употреблять регулярно.

Но будьте аккуратнее – хурма опасна для людей с непереносимостью этого продукта.

Источник: Радио “Спутник”
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