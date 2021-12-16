Какие продукты помогут справиться с зимней депрессией

Кроме того, хурма содержит в себе огромное количество бета-каротина, предшественника витамина А. Он необходим организму в начале зимы. Его невозможно накопить в избытке, поэтому продукты с его содержанием нужно употреблять регулярно.



Но будьте аккуратнее – хурма опасна для людей с непереносимостью этого продукта.