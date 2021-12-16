Какие продукты помогут справиться с зимней депрессией

Какие продукты помогут справиться с зимней депрессиейИ не только
Белоусова назвала продукты оранжевого цвета средством борьбы с депрессией и отметила, что осень и зима являются идеальным временем для употребления хурмы. Она оказывает благотворное влияние на организм человека при депрессивном состоянии духа.
Если желтый считается цветом тревоги, поэтому желтые яблоки нежелательны, то оранжевые плоды, например, морковь или тыква, действительно помогают избавиться от депрессии, помогают добавить нам радости
Кроме того, хурма содержит в себе огромное количество бета-каротина, предшественника витамина А. Он необходим организму в начале зимы. Его невозможно накопить в избытке, поэтому продукты с его содержанием нужно употреблять регулярно.
Но будьте аккуратнее – хурма опасна для людей с непереносимостью этого продукта.