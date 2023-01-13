Какие продукты снижают уровень сахара в крови

Зачастую повышение уровня сахара бывает трудно обнаружить, поскольку симптомы не всегда очевидны. И если уровень глюкозы приближается к критическому, очень важно изменить свой рацион.

На помощь в таком случае может прийти овсянка, приготовленная из минимально обработанных хлопьев. Она способна снизить уровень сахара в крови, насытить вас клетчаткой и дольше сохранять сытость.

Также полезным будет завтрак с включением греческого йогурта. Он может похвастаться высоким содержанием белка и молочных жиров.

Для тех же, кто уже страдает диабетом или преддиабетом, такие продукты, как овес, ячмень, бобовые и свекла, помогут повысить чувствительность к инсулину. Теми же свойствами обладают ряд специй: корица, кумин, орегано и карри.

Отметим, что мониторинг уровня глюкозы в крови и внесение изменений в свой рацион помогут поддерживать здоровый образ жизни и предотвратить возникновение метаболических заболеваний.

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