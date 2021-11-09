Сегодня в 10:16

Какие продукты снижают риск заболеть раком

Однако на этом их полезные свойства не заканчиваются

Елена Малышева, доктор медицинских наук и телеведущая во время недавнего эпизода своей программы «Жить здорово!» назвала продукты, употребление которых может снизить риск возникновения рака.