Какие продукты снижают риск заболеть раком

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Какие продукты снижают риск заболеть ракомОднако на этом их полезные свойства не заканчиваются
Елена Малышева, доктор медицинских наук и телеведущая во время недавнего эпизода своей программы «Жить здорово!» назвала продукты, употребление которых может снизить риск возникновения рака.
Первым продуктом в списке, который озвучили в эпизоде, оказалась рыба. По их словам, она содержит селен — микроэлемент, предотвращающий развитие рака. В присутствии селена иммунные клетки “пожирают” раковые клетки, которые все время образуются.
Сегодня показано в гигантских исследованиях, что у людей, больных раком, низкий уровень селена
Елена Малышева
Российская телеведущая, врач-терапевт
Еще одним продуктом, снижающим риск возникновения рака, врачи назвали морковь. Она содержит большое количество витамина А, который предотвращает развитие рака желудка. Кроме того, Малышева отметила, что этот витамин полезен для кожи и зрения.
Источник: YouTube