Какие продукты укорачивают жизнь

Поделиться полезной информацией решил врач-диетолог Михаил Гинзбург. По словам специалиста, жареная пища, сахар, быстрые углеводы, красное мясо и масло, обогащённое «Омегой-6» — всё это приводит к тому, что процесс старение организма ускоряется.

Любая однообразная еда и преобладание в рационе только жареной пищи плохи в части ускоренного старения организма. Это и избыточное потребление сахара и продуктов, содержащих его, группа из быстрых углеводов, то есть изделия из просеянной муки, белый хлеб, булки, батоны, выпечка, картофель, рис, то, что содержит транс-жиры, то есть маргарин, подсолнечное и ряд других масел, богатых Омега-6, а также частое употреблении красного мяса и изделий глубокой переработки. Михаил Гинзбург

Вместе с тем такая пища приводит и к развитию хронических заболеваний. К таковым специалист отнёс гипертонию, атеросклероз, сахарный диабет и т.д. Для избежания этого, специалист посоветовал максимально разнообразить своё питание.