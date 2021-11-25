Какие продукты замедляют старение у мужчин после 50 лет

В число таких продуктов вошло авокадо. Специалист порекомендовала использовать его в разных блюдах, начиная от простых бутербродов и вплоть до омлета. Польза авокадо заключается в его богатом мононенасыщенными жирами составе, которые снижают выбросы сахара в кровь. Помимо прочего продукт полезен за счет витамина B, C, жира и антиоксидантов.

“Фолиевая кислота и магний, лютеин и бета-каротин — это лишь некоторые из основных полезных веществ против старения”, — рассказала Файн.

Также мужчинам после 50 лет стоит добавить в свой рацион спаржу. Еще она выступает в качестве профилактики некоторых видов рака.

“Она также является одним из лучших пищевых источников пребиотиков, которые способствуют росту полезных бактерий в кишечнике”, — рассказала врач-диетолог Кара Ландау (Kara Landau).

Также спаржа помогает справиться с депрессией и возрастными кризисами. Еще диетологи рекомендуют добавить в рацион зелень, орехи и ягоды.

“Орехи, такие как миндаль, богаты витамином Е, антиоксидантами, которые сохраняют кожу здоровой и молодой, а также предотвращают появление морщин. Грецкие орехи способны улучшить работу мозга”, — сообщается в источнике.