Какие профессии ChatGPT уже частично заменил в США

Какие профессии ChatGPT уже частично заменил в СШАИИ всё больше внедряется в нашу жизнь
ChatGPT, чат-бот на базе искусственного интеллекта, уже начал заменять сотрудников при выполнении нескольких задач в США.
Фото: CU Management
Специалисты ResumeBuilder.com опросили 1000 работодателей, использующих или планирующих использовать данную технологию. В итоге они выяснили, что 50% компаний используют ChatGPT для замены сотрудников при выполнении нескольких задач.
Наиболее часто бот используется для написания кода (66% компаний), замены копирайтеров (58%), поддержки клиентов (57%) и подготовки документов (52%).
Также исследование продемонстрировало, что 77% компаний используют ChatGPT для написания описаний вакансий, а 66% и 65% — для создания приглашений на собеседования и ответов на заявки на работу соответственно.
Большинство руководителей выразили своё восхищение разработкой OpenAI. Так, 55% из числа опрошенных охарактеризовали качество бота как «отличное», а 34% — как «очень хорошее».