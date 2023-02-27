Какие профессии ChatGPT уже частично заменил в США

Специалисты ResumeBuilder.com опросили 1000 работодателей, использующих или планирующих использовать данную технологию. В итоге они выяснили, что 50% компаний используют ChatGPT для замены сотрудников при выполнении нескольких задач.

Наиболее часто бот используется для написания кода (66% компаний), замены копирайтеров (58%), поддержки клиентов (57%) и подготовки документов (52%).

Также исследование продемонстрировало, что 77% компаний используют ChatGPT для написания описаний вакансий, а 66% и 65% — для создания приглашений на собеседования и ответов на заявки на работу соответственно.

Большинство руководителей выразили своё восхищение разработкой OpenAI. Так, 55% из числа опрошенных охарактеризовали качество бота как «отличное», а 34% — как «очень хорошее».