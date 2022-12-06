Наука и технологии
17:35, 06 декабря 2022
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Какие профессии россияне назвали самыми перспективными

Это IT, врачи и ещё некоторые специальности

Сервис поиска работы «Работа.ру» изучил мнение 5 тысяч россиян о том, какую профессию респонденты считают самой перспективной в 2023 году. На первых трёх местах расположились IT-индустрия, инженер и врач.

Какие профессии россияне назвали самыми перспективными

Фото: Rabota.ru

О том, что IT-специалисты будут одной из самых востребованных профессий считают 62% опрошенных, 40% уверены, что это будут инженерные специальности, 38% высказали уверенность, что в 2023 году перспективной будет профессия врача, в частности, инфекционисты — 15%.

Среди респондентов 28% считают, что перспективной в следующем году станет сфера нанотехнологий, а также строительная отрасль — 20%.

О востребованности младшего медицинского персонала заявили 18%, аналитиков — 17%. О том, что в 2023 году будут востребованы менеджеры по продажам считают 15%, юристы — 14%, маркетологи — 12%, HR-специалисты — 10%.

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