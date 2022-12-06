Какие профессии россияне назвали самыми перспективными

Какие профессии россияне назвали самыми перспективнымиЭто IT, врачи и ещё некоторые специальности
Сервис поиска работы «Работа.ру» изучил мнение 5 тысяч россиян о том, какую профессию респонденты считают самой перспективной в 2023 году. На первых трёх местах расположились IT-индустрия, инженер и врач.
Фото: Rabota.ru
О том, что IT-специалисты будут одной из самых востребованных профессий считают 62% опрошенных, 40% уверены, что это будут инженерные специальности, 38% высказали уверенность, что в 2023 году перспективной будет профессия врача, в частности, инфекционисты — 15%.
Среди респондентов 28% считают, что перспективной в следующем году станет сфера нанотехнологий, а также строительная отрасль — 20%.
О востребованности младшего медицинского персонала заявили 18%, аналитиков — 17%. О том, что в 2023 году будут востребованы менеджеры по продажам считают 15%, юристы — 14%, маркетологи — 12%, HR-специалисты — 10%.