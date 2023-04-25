Какие психические проблемы в детстве могут привести к раку яичек уже во взрослом возрасте

Хотя прогноз выздоровления от опухолей яичек в целом является благоприятным, учёные продолжают исследовать возможные факторы риска. В ходе исследования специалисты анализировали истории болезни мужчин с герминогенными опухолями в Швеции с 1992 по 2014 год.

В него были включены данные о 6166 пациентах, из которых у 3575 диагностирована семинома, а у 2591 – другие герминогенные опухоли.

Результаты показали, что психические отклонения не влияли на риск развития опухоли, но повышали риск смерти от всех причин у мужчин с опухолью.

Однако анализ выявил связь между нарушениями развития нервной системы и повышенным риском семиномы. В среднем риск увеличивался на 54%. При этом психотическое расстройство в анамнезе связано со снижением риска развития семиномы на 38%.