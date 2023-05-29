Какие пять новых инфекций переносят клещи в российских широтах

Новые опасности, передаваемые клещами, могут серьёзно повлиять на наше здоровье. Самой опасной инфекцией, передаваемой клещами, является клещевой энцефалит, который может привести к инвалидности или даже смерти. Болезнь Лайма (боррелиоз) является наиболее распространённой клещевой инфекцией. Однако каждый год появляются новые виды клещевых инфекций, о которых мы ранее знали недостаточно.

Каждый год сотни тысяч россиян обращаются к врачам после того, как обнаружили прикрепившихся клещей на своём теле. В Москве ежегодно фиксируют около 15-16 тысяч таких случаев, но большинство из них происходят в окрестностях города, а не в самом городе. Клещевой энцефалит не является проблемой только для Москвы, так некоторые районы Подмосковья, включая Талдомский и Дмитровский районы, также считаются эндемичными по этой инфекции. Однако в настоящее время случаев заболевания клещевым энцефалитом в этих районах не отмечается. Поэтому важно принимать меры индивидуальной защиты везде, где есть риск встретить клеща. Вакцинация является надёжной защитой от этой опасной инфекции.

Симптомы клещевого энцефалита могут появиться через 7-12 дней после укуса клеща. Они включают резкое повышение температуры тела, сильные головные боли, тошноту, рвоту и ломоту в мышцах шеи, плеч, спины и конечностей. Вирус клещевого энцефалита может вызывать различные формы заболевания, включая острую, хроническую и даже менингит. Поэтому очень важно обращаться к врачу, если у вас возникли симптомы, связанные с клещевыми инфекциями, такие как высокая температура, головная боль, сыпь или другие необычные проявления. Раннее обращение за медицинской помощью может помочь предотвратить серьёзные осложнения и обеспечить эффективное лечение.

Борьба с клещевыми инфекциями требует повышенного внимания и осведомлённости о рисках. Чтобы защитить своё здоровье и предотвратить серьёзные осложнения, необходимо соблюдать рекомендации по предотвращению укусов клещей, такие, как ношение защитной одежды, использование репеллентов против клещей, регулярный осмотр тела после прогулок в природе и удаление клещей сразу же при обнаружении. Если у вас возникли симптомы, не стесняйтесь обратиться к врачу. Здоровье должно быть на первом месте, и своевременное обращение за медицинской помощью поможет вам в борьбе с клещевыми инфекциями.