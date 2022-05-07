Какие российские беспилотники неуязвимы для украинских систем радиоэлектронной борьбы

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Какие российские беспилотники неуязвимы для украинских систем радиоэлектронной борьбыБеспилотники Zala
Стало известно, какие российские беспилотники неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы украинской армии. Это аппараты компании Zala Aero, входящей в концерн «Калашников».
Беспилотники Zala применяются для обнаружения позиций противника и корректировки артиллерии. Они неуязвимы для украинских РЭБ за счёт специальной защищённой линии связи. как отмечается. против российских дронов украинская армия использует, в частности, станцию РЭБ «Буковель-АД».
«Пока не отмечено ни одного случая выхода дронов из строя за счёт воздействия средств радиоэлектронной борьбы Украины», — отметил источник РИА Новости.