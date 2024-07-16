Какие шаги нужно предпринять в случае утечки пароля

Сегодня важно обеспечить безопасность своих паролей, особенно учитывая, что все больше личных данных хранится в сети. Ксения Кокорева из Mail.ru подчеркнула, что злоумышленники могут украсть огромное количество паролей и использовать их для доступа к личной информации. Например, недавняя утечка около 10 миллиардов паролей стала серьёзной угрозой для многих пользователей.

Если ваш пароль попал в сеть, важно не паниковать, а срочно изменить его на новый. Эксперт рекомендует создавать длинные и сложные пароли, включая различные типы символов. Также стоит включить двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты при входе в аккаунт.

Кроме того, важно регулярно проверять другие аккаунты на наличие дублированных паролей и обратиться в службу поддержки, если заметили подозрительную активность. Использование беспарольной аутентификации, такой как скан отпечатков пальцев или распознавание лица, также может повысить уровень безопасности и предотвратить мошеннические атаки.